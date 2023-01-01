Будь моим. Дана Делон (книга, 2023) слушать онлайн

Нахальный, самодовольный, с глазами цвета кока-колы. Мой любимый типаж. Сбивать спесь с дерзких парней – мое призвание. В любовных играх мне нет равных. Никто еще не устоял перед Полин Миссера. Я привыкла выигрывать, но в этот раз победа будет нелегкой. Что, если мое сердечко плавится, как мороженое на солнце, при виде его улыбки? Что, если я не могу устоять перед музыкой, которую он играет? Нет-нет, подайте мне, пожалуйста, таблетку от этой глупости. Глупости, имя которой Валентин.



Будь моим слушать на видеосервисе Wink.