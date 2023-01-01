Будь, что будет, это того стоило. Романтичный Доминант
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Будь, что будет, это того стоило. Романтичный Доминант

Будь, что будет, это того стоило. Романтичный Доминант (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Приключения, Любовные романы18+

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Сюжет

Порно-история о незабываемых каникулах неразлучных подружек.Молоденькие студентки решились провести каникулы на морском курорте и по полной оторваться в VIP-отеле для клиентов с особыми пожеланиями. Уже с первых минут пребывания в райском уголке все сомнения и страхи исчезли, и двум неразлучным подружкам стало понятно, что они точно очень весело проведут время. Красавицы быстро освоились на новом месте и легко нашли себе знакомых, а также незабываемые приключения на свои попки. Внимание! Написанное не является научным материалом и не призывает к подобного рода действиям. Содержит очень откровенные сцены группового секса. В книге встречается упоминание нетрадиционных сексуальных установок, но это не является пропагандой.

Будь, что будет, это того стоило слушать на видеосервисе Wink.

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