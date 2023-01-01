Бросаем курить за два вечера. Как избавиться от зависимости, а не просто перестать покупать сигареты. Тимофей Кудряшов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что мешает человеку бросить курить? Возможно ли сделать это легко, без неприятных последствий и навсегда? Ответ на эти вопросы – да, да и да! И мешает себе, как правило, только сам человек – своими страхами и сомнениями. И правда, кто из-за них не откладывал это решение до лучших времен – до определенной даты, понедельника, нового года? Однако действовать надо решительно и прямо сейчас. Время, которое понадобится вам для чтения этой книги,– примерно два дня, и по их завершении вы будете знать все необходимое, чтобы понять: «Время пришло». Автор Тимофей Кудряшов и поделится своим личным опытом и знаниями, и научит вас иначе относиться к процессу курения и отучения себя от этого занятия. В итоге вы увидите, что бросить легко возможно, более того, чем спокойнее и мягче произойдет отказ от сигарет, тем выше вероятность, что вы забудете о них навсегда.



Бросаем курить за два вечера слушать на видеосервисе Wink.