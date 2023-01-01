Бригадир. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Читатель, знакомы ли тебе те небольшие дворянские усадьбы, которыми двадцать пять – тридцать лет тому назад изобиловала наша великорусская Украйна? Теперь они попадаются редко, а лет через десять и последние из них, пожалуй, исчезнут бесследно. Проточный пруд, заросший лозником и камышами, п�риволье хлопотливых уток, к которым изредка присосеживается осторожный „чиро



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