WinkАудиокнигиБригадир. Иван Тургенев
Бригадир. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература45 мин12+
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Сюжет
«Читатель, знакомы ли тебе те небольшие дворянские усадьбы, которыми двадцать пять – тридцать лет тому назад изобиловала наша великорусская Украйна? Теперь они попадаются редко, а лет через десять и последние из них, пожалуй, исчезнут бесследно. Проточный пруд, заросший лозником и камышами, п�риволье хлопотливых уток, к которым изредка присосеживается осторожный „чиро
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