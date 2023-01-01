Бразильский карнавал. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Елена переживала из-за своего приближающегося пятидесятилетия. С юности она мечтала побывать в Бразилии, как-то разговаривая с мужем Михаилом, она попросила подарить ей путевку в эту экзотическую страну. И супруг вроде как согласился, однако вместе обещанной поездки все деньги потратил на новую машину. Дочь Елены и Михаила Светлана одобрила покупку отца. Елена решила, что мужу и дочери наплевать на ее желания. Она обиделась, а потом решила, что накопит сама деньги на путевку. Елена начала усиленно работать, набрала новых учеников. Цель почти была достигнута, но неожиданно выяснилось, что Светлана беременна. По словам дочери, отцу ребенка она не нужна, поэтому его имя она отказалась назвать. Дочь начала просить у матери деньги, говоря о том, что врачи подозревают всевозможные осложнения беременности и отправляют ее на дополнительные обследования. Елена поняла, что до родов дочери она не успеет собрать достаточную сумму и съездить в Бразилию. Каким–то образом надо было срочно найти деньги, без помощи Михаила не обойтись. Елена не знала, как ей заставить мужа дать деньги. Вскоре у нее родился план. Она притворилась смертельно больной. Елена рассчитывала, что муж найдет ей небольшую сумму, «на лечение», которой как раз не хватало, чтобы купить путёвку. Но не на шутку перепугавшийся Михаил продал новенькую машину за бесценок и начал искать хорошую клинику. Переживая за мужа, и в то же время, не сумев отказаться от своей мечты, Елена тайком от Михаила и Светланы забрала часть денег от продажи машины и поехала в Бразилию. Мужу она написала записку о том, что якобы нашла чудо-врачей в другом городе и уехала к ним. Супругу Елена присылала смс-ки, где писала, что ее состояние значительно улучшилось. Вскоре Елена вернулась домой и узнала, что дочь, прочтя ее смс-ки, потеряла ребенка. Для Елены случившееся с дочерью стало причиной переживаний. Ситуация ухудшилась, когда муж нашел открытки из Бразилии и понял, где была его супруга. Он ушел из дома. Рыдая, Елена призналась дочери, что не была больной. Неожиданно Светлана спокойно заявила, что и она не была беременной. Выяснилось, что дочь нашла какое-то давнее письмо матери, в котором та писала, что мечтает жить в Бразилии. Дочь перепугалась, что мама останется навсегда и попыталась сделать все, чтобы Елена не уехала. Вернувшийся Михаил объяснил, что и он хотел бы уйти от жены, обидевшись, однако за ним так же была вина. Он не исполнил своего обещания, а купил машину. Семья помирилась.



Бразильский карнавал слушать на видеосервисе Wink.