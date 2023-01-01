Братья по крови. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Анна Маслова ушла от мужа Олега, потому что полюбила другого мужчину – Романа. Но она не сказала об этом супругу, опасаясь, что эмоциональный и выпивающий Олег начнет выяснять отношения с Романом, и это может привести к беде. Олег каждый день приходил к Анне, надеясь вернуть ее. Но Анна даже на порог его не пускала. Олег стал устраивать скандалы, угрожая забрать сына к себе. В конце концов, Роман настоял на том, что им с Олегом надо поговорить, как мужчина с мужчиной. Анна согласилась их познакомить и назначила встречу в парке. Но выяснилось, что Роман и Олег – друзья детства, которые очень давно не виделись и ничего друг о друге не знали. Оказывается, Олег в детстве спас тонущего Романа. Они поклялись, что будут братьями на всю жизнь. Роман сказал, что не может предать дружбу, и прекратил встречаться с Анной. Женщина впала в депрессию. Она даже не стала возражать, когда Олег забрал сына к себе. Спустя некоторое время Роман не выдержал и пришел к Анне, она была счастлива. Но вскоре сын Миша попал под машину, ему требовалось срочное переливание крови. И у Романа, и у Олега оказалась нужная группа крови, но Олег совсем недавно перенес ангину и не мог быть донором. Мальчику перелили кровь Романа, и он пошел на поправку. Олег простил Романа за то, что тот отбил у него жену. Ведь теперь у мужчин появился еще один «брат» по крови – сын Олега и Анны.



Братья по крови слушать на видеосервисе Wink.