Братья по крови. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Братья по крови. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Братья по крови. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

Сюжет

Анна Маслова ушла от мужа Олега, потому что полюбила другого мужчину – Романа. Но она не сказала об этом супругу, опасаясь, что эмоциональный и выпивающий Олег начнет выяснять отношения с Романом, и это может привести к беде. Олег каждый день приходил к Анне, надеясь вернуть ее. Но Анна даже на порог его не пускала. Олег стал устраивать скандалы, угрожая забрать сына к себе. В конце концов, Роман настоял на том, что им с Олегом надо поговорить, как мужчина с мужчиной. Анна согласилась их познакомить и назначила встречу в парке. Но выяснилось, что Роман и Олег – друзья детства, которые очень давно не виделись и ничего друг о друге не знали. Оказывается, Олег в детстве спас тонущего Романа. Они поклялись, что будут братьями на всю жизнь. Роман сказал, что не может предать дружбу, и прекратил встречаться с Анной. Женщина впала в депрессию. Она даже не стала возражать, когда Олег забрал сына к себе. Спустя некоторое время Роман не выдержал и пришел к Анне, она была счастлива. Но вскоре сын Миша попал под машину, ему требовалось срочное переливание крови. И у Романа, и у Олега оказалась нужная группа крови, но Олег совсем недавно перенес ангину и не мог быть донором. Мальчику перелили кровь Романа, и он пошел на поправку. Олег простил Романа за то, что тот отбил у него жену. Ведь теперь у мужчин появился еще один «брат» по крови – сын Олега и Анны.

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