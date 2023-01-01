Братья Харди и тайна пропавших друзей. Франклин Диксон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение детективных историй про братьев Харди теперь в аудиоформате! Детективные истории про братьев Харди впервые появились в США и стали настоящим литературным событием ХХ века: захватывающий сюжет, где переплетаются расследования и загадки, раскрытие преступлений, опасность и риск, уже с первых страниц овладевают вниманием слушателя и держат в напряжении до конца книги. Истории про юных детективов братьев Харди написали те же авторы, которые придумали знаменитую сыщицу Нэнси Дрю. По мотивам книг про братьев Харди были сняты сериалы, выпущены компьютерные игры. На сегодняшний день у этих детективных историй есть поклонники по всему миру. В городке Бейпорт снова неспокойно. На этот раз братьям Харди придется расследовать сразу три дела: ограбление банка, потасовки в Трущобах на берегу океана и… похищение друзей братьев Харди, Чета и Биффа. Кажется, что расследование сразу трех дел зашло в тупик, ведь улик достаточно, но собрать воедино картину преступлений практически невозможно. Время идет, а о Чете и Биффе никаких новостей. Удастся ли юным детективам выйти на след преступников и раскрыть тайну пропавших друзей?



Братья Харди и тайна пропавших друзей слушать на видеосервисе Wink.