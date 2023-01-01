Братья Харди и охота за спрятанным золотом. Франклин Диксон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение детективных историй про братьев Харди теперь в аудиоформате! Детективные истории про братьев Харди впервые появились в США и стали настоящим литературным событием ХХ века: захватывающий сюжет, где переплетаются расследования и загадки, раскрытие преступлений, опасность и риск, уже с первых страниц овладевают вниманием читателя и держат в напряжении до конца книги. Истории про юных детективов братьев Харди написали те же авторы, которые придумали знаменитую сыщицу Нэнси Дрю. По мотивам книг про братьев Харди были сняты сериалы, выпущены компьютерные игры. На сегодняшний день у этих детективных историй есть поклонники по всему миру. В аудиокниге «Братья Харди и охота за спрятанным золотом» юным детективам Фрэнку и Джо Харди предстоит раскрыть дело двадцатипятилетней давности: золотоискатель, убегавший от банды преступников, бесследно исчез вместе с найденным золотом. Теперь их ищут не только товарищи пропавшего, но и те самые преступники, не оставляющие надежду выйти на след золота. Но, похоже, братья Харди справляются с этой задачей куда лучше, ведь им в руки то и дело попадают улики, помогающие по крупицам восстановить картину произошедшего. Казалось, что еще немного – и дело двадцатипятилетней давности будет раскрыто, но внезапно вспыло то, от чего весь ход дела круто меняет траекторию.



Братья Харди и охота за спрятанным золотом слушать на видеосервисе Wink.