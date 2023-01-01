Братья. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

После гибели мужа Настя Тихомирова боялась строить отношения с другими мужчинами. Ей казалось, что она приносит беду, и поэтому уже никогда не сможет жить нормальной жизнью. Все это время о ней преданно заботится ее старый друг Костя. Однако Костя надеялся стать ей ближе, чем просто другом. После беседы с психологом Настя хочет попробовать вернуться к нормальной жизни и решает поехать с Костей на дачу. Там она встречается со старшим братом Кости – Александром. Саша пытается помочь застенчивому брату привлечь внимание любимой девушки, но неожиданно понимает, что влюбился в Настю сам, и его чувство – взаимно. Братья ссорятся из-за нее, и Настя в очередной раз осознает, что приносит любимым людям только несчастья. Костя предлагает Насте выйти за него замуж, но Настя отказывает, потому что не любит его. Саша же избегает встреч, жертвуя своей любовью ради брата. Но Настя – не марионетка, которую братья могут просто передать друг другу.



Братья слушать на видеосервисе Wink.