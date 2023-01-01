Братская любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Когда муж Анны, Петр уехал в командировку, она и предположить не могла, что не пройдет и недели, как она ему изменит. Но мало того, что она это сделает с его родным братом, Олегом, так он еще и захочет, чтобы отныне они всегда были вместе. Не зная, что делать, Анна обратилась к психоаналитику. Она решила ни о чем не рассказывать мужу, но Олег продолжал преследовать женщину, он даже развелся ради нее со своей женой. Анна решительно отказала ему и рассказала обо всем мужу. Петр объявил, что отныне у него нет ни брата, ни жены, а Олег начал шантажировать женщину, что если она не согласится выйти за него замуж, он уедет в «горячую точку» на верную гибель. Анна все равно сказала ему «нет», и Олег уехал. Отношения с мужем восстановить не удалось, а когда пришла «похоронка» на Олега, Анна вдруг поняла, что она одна виновата в его смерти. С этим женщина и обратилась к психоаналитику. Он помог ей разобраться в самой себе, и вдруг приехал сам Олег. «Похоронка» на него оказалась ошибочной, он только был серьезно ранен. Анна, не думая больше о муже, бросилась ему на шею и поняла, что по-настоящему любит только одного Олега.



Братская любовь слушать на видеосервисе Wink.