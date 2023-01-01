Брат за брата. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Врач Геннадий Журавлев уже давно тайно влюблен в жену своего брата Николая Ольгу. До сих пор Ольга не давала ему повода рассказать о своих чувствах, но однажды Геннадий не сдерживается и страстно целует Ольгу. Он понимает, что хрупкая граница нарушена. Теперь ему тяжело сдерживать свои чувства к Ольге. Геннадий перестает общаться с ней, однако Ольга настаивает на продолжении дружеских отношений. Она приходит к нему. Геннадий и Ольга становятся любовниками. Теперь общение с братом для Геннадия превращается в пытку, он понимает, что предал его, но прервать отношения с Ольгой Геннадий не в силах. Спустя время, жена брата перестает встречаться с Геннадием, вскоре она рассказывает, что беременна от мужа. Геннадий не верит. Восемь лет Николай и Ольга не заводили детей, и вдруг она забеременела? Геннадий решает рассказать брату правду, но каждый раз, когда он пытается с ним поговорить, Николай либо уходит от разговора, либо сам Геннадий понимает, что не может вот так, глядя в глаза, признаться брату в случившемся. В конце-концов, Геннадий решает написать брату письмо и вложить его в подарок, который приготовил на день рождения Николая. Геннадий знает давнюю привычку брата – распаковывать подарки только после ухода гостей. На дне рождения Геннадий не задерживается надолго, но когда решает уйти, Николай отправляется его проводить. По дороге братья разговаривают, и Николай признается, что он бесплоден, и что знает: Ольга носит ребенка от другого мужчины. Но Николай ради жены готов с этим смириться. Он сам чувствует свою вину за то, что не может стать отцом. Геннадий приходит домой, он, наконец, понимает, что своим письмом разрушил семью брата. Наутро он со страхом ждет прихода на работу Николая, но неожиданно брат рассказывает ему, что Ольга пришла к Геннадию не случайно… Это была идея Николая, чтобы Ольга забеременела от Геннадия – он здоров, но главное, их с Николаем связывают кровные узы. Геннадий взбешен. Он решает прервать отношения с братом и уехать подальше. Вдалеке от брата он не сразу, но находит в себе силы, чтобы позвонить брату и пообщаться.



Брат за брата слушать на видеосервисе Wink.