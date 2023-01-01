Брат и сестра. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Римма забеременела от директора завода, на котором работала, Владимира Курёхина, и с которым у них был «служебный роман без обязательств». Римма решила рожать, не посвящая в свои планы любовника, поэтому объявила, что увольняется с завода и прекращает с Виктором отношения. Узнав о беременности матери, её дочь Оля сочла легкомысленным желание родить в сорок два года без мужа. Оля сама ждала ребёнка от своего жениха Яши и надеялась на помощь Риммы. Дочь поставила условие – если мать не избавится от ребёнка, на аборт пойдёт она. Римма испугалась – имеет ли она право на счастье снова стать матерью, если благополучие всей семьи целиком зависит от неё? Римма пыталась успокоить Олю, уверяла, что оплатит её учёбу в институте, продаст дачу, чтобы было на что жить. Но дочь требовала, чтобы Римма занималась только её проблемами. Римма очень переживала конфликт с дочерью. Во время одной из ссор у нее возникла угроза выкидыша. Врач рекомендовал Римме полный покой. Оля испугалась за мать и пообещала не нервировать её. Передавая директору завода документы, над которыми Римма работала дома, Оля проболталась, что Римма ждёт ребёнка. Свой поступок Оля оправдывала желанием освободить мать от сверхурочной работы. Римма рассердилась на вмешательство в свою жизнь, а дочь догадалась, что богатый и солидный директор и есть отец её будущего братика или сестрички. Курёхин в тот же день позвонил Римме. При встрече он признался, что любит её и мечтает о наследнике. Он попросил не лишать будущего ребёнка шанса иметь полную семью. Римма сомневалась: она и Курёхин – холостяки, которым непросто ужиться вместе. К тому же Владимир, порой, вел себя, как эгоистичный и скупой человек. Но, поддавшись уговорам дочери и Курёхина, Римма переехала к нему. Владимир старался казаться добрым и щедрым, но Римма видела, как тот жесток со своей матерью-инвалидом, как равнодушен к проблемам ее Оли. Римма решила уйти, но Курёхин уговорил её остаться, доказывая, что она с ребёнком только помешает дочери и, обещая измениться. Эту ссору случайно увидел Яша. Римма осталась, не веря в сочувствие дочери, и скрывая от беременной Ольги свои беды. Каково же было ее удивление, когда Яша сообщил, что, узнав, что Римма не любит Владимира, они с Олей только и мечтают вернуть ее домой. Римма ушла от Курёхина, не испугавшись его угрозы отсудить будущего ребёнка. В положенное врёмя Римма родила сына, а через месяц стала бабушкой. Помогая, друг другу, Римма и её дочь стали вместе растить малышей.



Брат и сестра слушать на видеосервисе Wink.