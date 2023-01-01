Брак через 10–15 лет. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«…На этом свете всё совершенствуется: шведские спички, оперетки, локомотивы, вина Депре и человеческие отношения. Совершенствуется и брак. Каков он был и каков теперь, вы знаете. Каков он будет лет через 10–15, когда вырастут наши дети, угадать не трудно. Вот вам схема романов этого близкого будущего…»



Брак через 10–15 лет слушать на видеосервисе Wink.