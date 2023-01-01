Божие откровение человеческому сердцу. Иеромонах Серафим (Роуз) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

За год с небольшим до кончины, в мае 1981 года, о. Серафима пригласили выступить с лекцией в Университете штата Калифорния в Санта-Круз, перед слушателями курса сравнительной истории религии под названием «Религии мира в США».



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