WinkАудиокнигиБожие откровение человеческому сердцу. Иеромонах Серафим (Роуз)
Божие откровение человеческому сердцу. Иеромонах Серафим (Роуз) (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Религия и духовная литература66 мин12+
Сюжет
За год с небольшим до кончины, в мае 1981 года, о. Серафима пригласили выступить с лекцией в Университете штата Калифорния в Санта-Круз, перед слушателями курса сравнительной истории религии под названием «Религии мира в США».
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