Божественный Моисей. Олег Федорович Урюпин (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Пророк Моисей один из самых известных библейских лиц, жизнь которого отображена в живописи, иконописи, кинематографе и прочих видах искусства. Но знают о ней лишь по библейскому повествованию. В этой книге предпринята попытка создать объемную конструкцию библейского повествования для того, чтобы раскрыть всемирно-историческое значение этой выдающейся личности и ее благих плодов, которые достались в наследие не только Израильскому народу, но всему человечеству. Перенесемся же в древность, ощутим дух того времени, узнаем о Боге и общению с Ним избранных Им людей, о чудесах и дивных дарах Бога.



Божественный Моисей слушать на видеосервисе Wink.