Бойся, я с тобой. Страшная книга о роковых и неотразимых. Часть третья. Восстать из пепла. Таня Танк (книга, 2020) слушать онлайн

…Вы прошли через месяцы и годы страданий, пытаясь наладить отношения с близким человеком. Чего только не перепробовали, но все стало только хуже и продолжает ухудшаться день ото дня. Но, к счастью, вы нашли выход из тумана абсурда… Третий, завершающий, том трилогии расскажет вам, как уйти от мучителя и больше не вернуться, как собрать себя по кусочкам, избежав опасных ловушек, как не пострадать от некомпетентного психолога, и как навести порядок в своей жизни, выработать здоровые установки и зажить счастливо.



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