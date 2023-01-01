WinkАудиокнигиBOYA CHINESE Курс китайского языка. Продвинутый уровень. Ступень 2. МР3. Ли Сяоци,Цзинь Шунянь,Чэнь Ли,Чжан Хунхун
BOYA CHINESE Курс китайского языка. Продвинутый уровень. Ступень 2. МР3. Ли Сяоци,Цзинь Шунянь,Чэнь Ли,Чжан Хунхун (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки, Учебная и научная литература129 мин12+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Компакт-диск выпущен к книге «Курс китайского языка. Продвинутый уровень. Ступень 2». Общее время звучания: 128 мин.
BOYA CHINESE Курс китайского языка слушать на видеосервисе Wink.