Борисовна атакует. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
Сюжет
Дарья рано вышла замуж за Ивана, вскоре родила сына. Она считала постоянные упрёки свекрови Светланы Борисовны чем-то само собой разумеющимся. Прошли годы, сын вырос и поступил учиться. Но в жизни Дарьи произошла и другая перемена. Муж бросил ее и ушел к другой. Дарья страдала, она не знала мужчин, кроме Ивана, и считала, что больше не будет счастливой. Однако встреча с женатым Олегом изменила ее мнение. Она вновь поверила в любовь. Олег объяснил ей, что у него больная дочь, и он не имеет права бросать жену в таком положении. Дарья смирилась и с этим. Однажды к ней приехала бывшая свекровь и попросила разрешить ей остаться на некоторое время. Светлана Борисовна рассказала, что новая жена сына не приняла ее, а Светлане Борисовне необходимо было пройти амбулаторное лечение. Дарья согласилась. Вскоре Светлана Борисовна начала вмешиваться в ее отношения с Олегом, пытаясь разлучить их. Дарья встретилась с бывшим мужем, чтобы уговорить его забрать мать, но разговор ничем не закончился. Дарья и Олег по–прежнему встречались и были счастливы друг с другом. Спустя время, в квартире Дарьи появился и бывший муж. Ваня решил вернуться к бывшей жене, при этом мнение самой Дарьи, казалось, никого не интересовало. Они начали жить втроем в ее квартире. Между тем, отношения Олега и Дарьи стали накаляться, ей надоело мириться с ролью любовницы. Они начали ссориться. Олег пообещал рассказать обо всем жене. Дарья узнала о своей беременности. Она поспешила к Олегу, чтобы сообщить ему об этом. Но она не успела и рта открыть, как Олег огорошил ее новостью – они с женой собирались переехать в более подходящий для больной дочери климат. Дарья ничего не стала ему говорить и порвала с Олегом, заявив, что решила вновь жить со своим бывшим мужем. Однако, спустя короткое время Дарья узнала, что болезнь свекрови мнимая. Борисовна устроила спектакль для того, чтобы разлучить сына с новой женой и вернуть его к более покорной бывшей супруге. Дарья сообщила, что намерена рожать ребенка от Олега, это не понравилось Светлане Борисовне и ее сыну. Они решили уехать, а к Дарье вернулся Олег, который, наконец, смог найти в себе силы, чтобы порвать с нелюбимой женой.
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