Борьба за сына. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
Сюжет
Светлане Николаевне Морозовой очень не нравилась её сноха Оксана, но она была вынуждена терпеть её у себя в доме. Светлана сильно ревновала к Оксане своего сына Андрея и искренне считала, что именно «благодаря» хитрой, не вовремя забеременевшей снохе, у Андрея никак не складывается карьера. Терпение её лопнуло, когда она застала своего сына за мелким воровством. Андрей пытался стащить деньги. На следующий день, придя домой, Светлана услышала, как Оксана и Андрей обсуждают её. Демонстративно войдя в кухню, где находились молодые, Светлана высказала им всё, что о них думает. Разгорелся очередной скандал. На следующий день к Светлане приехал старший сын Николай и привёз с собой Андрея. Николай объяснил, что Андрей пришёл к нему и попросился на работу в его строительную фирму. Светлана обрадовалась такому решению младшего сына. На радостях она даже предложила устроить в выходной праздничный обед и пригласить на него старшего сына с его семьёй. Обед взялась приготовить Оксана. Наступил выходной. Николай запаздывал и попросил начинать без него. Светлана несправедливо раскритиковала обед, приготовленный снохой, и тем довела Оксану до слёз. Неожиданно для Светланы, Андрей и Оксана быстро собрали свои нехитрые пожитки и объявили о том, что уходят от неё. Светлана решила посоветоваться со старшим сыном, но узнала, что именно он помог младшему брату быстро подыскать съёмную квартиру. Николай попросил мать оставить Андрея и Оксану в покое. Светлана решила навестить Андрея. Приехав к молодым, Светлана встретила у дома сноху, которая отказалась пустить её даже на порог. Андрей приехал к матери, чтобы забрать кое-какие вещи и Светлана сунула ему деньги, мотивируя это тем, что ему нужно платить за съёмную квартиру. Она решила, что Андрей тянется к ней, но опасается своей жены. Светлана позвонила ему и, сказавшись больной, попросила срочно приехать. Андрей тут же примчался и привёз ей лекарства. Увидев мать здоровой, он понял, что она его обманула, и обиделся на неё. Светлана решила для вида помириться со снохой и принесла им продукты. Оксана была удивлена переменам в свекрови, но ничего не сказала. Однажды Светлане на самом деле стало плохо с сердцем, но Андрей ей не поверил и не приехал. Светлана поняла, что ей страшно жить одной в большой квартире. Однажды Андрей попросил её посидеть с заболевшей Оксаной. Светлана и Оксана поговорили по душам, поняли и простили друг друга. В семье Морозовых воцарился, наконец, долгожданный мир.
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