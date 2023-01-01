Большой шлем. Леонид Андреев
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Большой шлем. Леонид Андреев

Большой шлем. Леонид Андреев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика12+

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Сюжет

В прозе Леонида Андреева причудливо переплелись трепетная эмоциональность, дотошный интерес к повседневности русской жизни и подчас иррациональный страх перед кошмарами «железного века». Любовь и смерть, жестокосердие и духовная стойкость человека – вот главные темы его повестей и рассказов, ставших одним из высших достижений русской литературы начала XX столетия.

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