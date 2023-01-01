Большим детям сказки. Евгений Замятин
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Большим детям сказки. Евгений Замятин

Большим детям сказки. Евгений Замятин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Юмор85 мин0+
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Сюжет

«БОЛЬШИМ ДЕТЯМ СКАЗКИ» [1917–1920] – оригинальные притчи, в которых встречается весeлая ирония и острая язвительная сатира, доведeнный до абсурда гротеск и злая карикатура на страшную реальность послеоктябрьских лет. В них удивительным образом сочетаются реальность и фантастика, фольклорная стилизация и философские обобщения, библейские сюжеты и политический подтекст, бытовые зарисовки и антиутопические пророчества.

Большим детям сказки слушать на видеосервисе Wink.

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