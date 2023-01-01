Большие надежды. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

В студенческие годы Артур сделал предложение однокурснице Ирине, но тогда она ему отказала, а вскоре вышла замуж за другого. Артур решил, что виной всему было его незавидное материальное положение. Прошли годы, Артур занялся предпринимательством. Его дела пошли в гору. Однажды он решил съездить на вечер встречи бывших однокурсников, где он, спустя столько лет, увидел Ирину. Артур подвез ее, они разговорились. Ирина рассказала, что недавно развелась. Артур начал ухаживать за ней, а вскоре, к его удивлению, Ирина сама предложила ему пожениться. Она переехала в его квартиру вместе со своим сыном –подростком Павлом. Павел подавал большие спортивные надежды. Ирина готова была оплатить любые расходы своего сына на спорт. Артур решил, что, на самом деле, Ирина не любила его, а лишь его материальные возможности. Однажды, когда Ирина попросила у Артура большую сумму денег для Павла, он соврал, что фирма разоряется, и денег нет. Вскоре Ирина пришла к нему с двумя новостями: она беременна, а, кроме того, Ирина продала свою квартиру, чтобы поддержать бизнес мужа. Артур понял, что Ирина любит его, но она не простит лжи с мнимым разорением. Он решил скрывать от нее правду, но все довольно быстро обнаружилось. Ирина с Павлом ушли от Артура. С большим трудом ему удалось вернуть жену домой. Как-то, когда Павел был на очередных соревнованиях, Ирине позвонили и сообщили, что с Павлом случилось беда. Ирине стало плохо, она попала в больницу на сохранение. А между тем, оказалось, что пасынок Артура получил неопасную для жизни травму. Павел вернулся домой. А Артур с пасынком оказались один на один в квартире. Больше буфера, в виде Ирины, между ними не было. Естественно, немедленно начались скандалы, а вскоре Павел ушел к своему родному отцу. Ирина не стала обвинять в случившемся Артура. Спустя короткое время выяснилось, что бывший муж Ирины, злоупотреблявший алкоголем, продал дорогостоящую экипировку Павла. Артур смог воспользоваться возникшей ситуацией, чтобы убедить Павла прекратить вражду. Артур объяснил, что заменить отца ему вряд ли удастся, но стать другом Павлу он хотел бы. И Павел согласился на это предложение.



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