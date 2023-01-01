Больше чем эффективность. Как самые успешные компании сохраняют лидерство на рынке. Скотт Келлер, Колин Прайс. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
Мы стоим на пороге крупнейшего экономического кризиса со времен Великой депрессии. Стабильность — миф, эффективность — не панацея, конкурентные преимущества легко скопировать, а мотивировать сотрудников все труднее.
Высокие финансовые показатели — не залог долгосрочного успеха: они расслабляют, а спокойствие противоестественно для бизнеса. За последние годы многие выдающиеся компании (Digital Equipment Corporation, Lehman Brothers, Arthur Andersen) не просто утратили место в рейтингах — они исчезли.
В книге «Больше чем эффективность» консультанты с мировым именем Колин Прайс и Скотт Келлер обобщают результаты десятилетнего исследования 500 компаний по всему миру и предлагают способы повышения эффективности и жизнеспособности организации.
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