Больше чем эффективность. Как самые успешные компании сохраняют лидерство на рынке. Скотт Келлер, Колин Прайс. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мы стоим на пороге крупнейшего экономического кризиса со времен Великой депрессии. Стабильность — миф, эффективность — не панацея, конкурентные преимущества легко скопировать, а мотивировать сотрудников все труднее.

Высокие финансовые показатели — не залог долгосрочного успеха: они расслабляют, а спокойствие противоестественно для бизнеса. За последние годы многие выдающиеся компании (Digital Equipment Corporation, Lehman Brothers, Arthur Andersen) не просто утратили место в рейтингах — они исчезли.

В книге «Больше чем эффективность» консультанты с мировым именем Колин Прайс и Скотт Келлер обобщают результаты десятилетнего исследования 500 компаний по всему миру и предлагают способы повышения эффективности и жизнеспособности организации.



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