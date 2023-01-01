Большая семья. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

У Ольги Кругловой и Петра Митрохина в юности был роман, но Петр женился на другой. Ольга тоже вышла замуж, у нее родился сын, но она всю жизнь любила только Петра. Когда через 20 лет они встретились, отношения возобновились. Ольга развелась, но Петр не мог оставить свою тяжелобольную жену. Через полгода после смерти жены, Петр сделал Ольге предложение. Ольга переехала к нему и попыталась подружиться с его дочерью Инной, но из этого ничего не вышло. Ольга и Петр познакомили дочь Петра Инну с сыном Ольги Артемом. Поняв, что ужиться с Инной ей не удастся, Ольга предложила Петру переехать к ней. Теперь был недоволен ее сын Артем. Узнав, что Артем и Инна встречаются, Ольга обрадовалась – она надеялась, что это поможет ей наладить отношения с Инной. Но вскоре между Петром и Артемом произошла серьезная ссора, и Артем ушел из дома. В попытке смягчить отношение Петра к Артему Ольга сказала ему, что Артем – его сын. Она попыталась уговорить Артема вернуться домой, но тот отказался. Ольга долго не решалась признаться Петру в обмане. Они с Петром жили в квартире Ольги одни, но Ольга не чувствовала себя счастливой. Через некоторое время Инна сообщила отцу, что ждет от Артема ребенка. Петр вынужден был открыть ей, что она и Артем – брат и сестра. Инна решила сделать аборт. Узнав об этом, Ольга призналась Инне, что соврала ее отцу о том, что Артем – его сын. Когда Петр узнал об обмане, он бросил Ольгу. Артем тоже отказался с ней жить. Через две недели Ольга встретилась с Петром. Она надеялась, что Инна простит ее и позволит нянчить внука. Петр сказал Ольге, что на это Инне потребуется время.



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