WinkАудиокнигиБольшая книга анекдотов. Народное творчество
Большая книга анекдотов. Народное творчество (книга, 2015) слушать онлайн
2015, Аудиокнига
Юмор16+
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Сюжет
Хорошая шутка всегда поднимет настроение и порадует. А с этой книгой море смеха вам обеспечено! В сборник вошли следующий анекдоты: – о Штирлице;– о семейных отношениях;– о ГАИ и автомобилях – о врачах и больницах – военные анекдоты и многие-многие другие!
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