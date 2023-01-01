Большая книга анекдотов. Народное творчество
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Большая книга анекдотов. Народное творчество

Большая книга анекдотов. Народное творчество (книга, 2015) слушать онлайн

2015, Аудиокнига
Юмор16+

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Сюжет

Хорошая шутка всегда поднимет настроение и порадует. А с этой книгой море смеха вам обеспечено! В сборник вошли следующий анекдоты: – о Штирлице;– о семейных отношениях;– о ГАИ и автомобилях – о врачах и больницах – военные анекдоты и многие-многие другие!

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