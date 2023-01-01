Большая четверка. Агата Кристи
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Аудиокниги
Большая четверка. Агата Кристи

Большая четверка. Агата Кристи (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Детективы378 мин16+

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О книге

Бессмертная классика мирового детектива! Королева Агата! В дом Эркюля Пуаро вламывается изможденный человек в выпачканном костюме. Он едва живой. Несколько капель коньяка приводят его в чувство. Человек пытается что-то объяснить, но сил его хватает лишь на то, чтобы несколько раз написать на листе бумаги большую цифру «4»…

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Жанр
Классика, Детективы
Время
378 мин / 06:18

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