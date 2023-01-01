Болгарские тайны. Русско-болгарские отношения от хана Кубрата до совместных полетов в космос. Андрей Кудин (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
Третья книга Андрея Кудина из серии «Болгарские тайны». Пожалуй, наиболее интересная для российского читателя, поскольку она раскрывает историю Болгарии через призму ее более чем тысячелетних взаимоотношений с нашей страной. Начало им было положено, когда земли, где формировался русский этнос еще не назывались ни Россией, ни даже Киевской Русью, но общая история двух братских славянских народов уже существовала и продолжается по сей день. За эти века произошло многое. Сменялись государственные образования и правители, а войны шли чередой с периодами мира и благоденствия. Так, например, Россия помогла болгарам вернуть свою независимость, освободив от османского ига в конце XIX века. А уже в первой четверти XX Болгария приняла участие в судьбе соседней страны, приютив десятки тысяч солдат и офицеров Белой гвардии. Но всегда неизменными оставались наши главные духовные скрепы – общая православная вера и близкие языки. Обо всем этом вы узнаете, прочитав книгу. Также автор собрал в ней множество любопытных тайн и загадок из жизни известных болгар и россиян, в чьих судьбах отношения между нашими странами оставили заметный и яркий след.
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