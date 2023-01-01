Болгарские тайны. Русско-болгарские отношения от хана Кубрата до совместных полетов в космос. Андрей Кудин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Третья книга Андрея Кудина из серии «Болгарские тайны». Пожалуй, наиболее интересная для российского читателя, поскольку она раскрывает историю Болгарии через призму ее более чем тысячелетних взаимоотношений с нашей страной. Начало им было положено, когда земли, где формировался русский этнос еще не назывались ни Россией, ни даже Киевской Русью, но общая история двух братских славянских народов уже существовала и продолжается по сей день. За эти века произошло многое. Сменялись государственные образования и правители, а войны шли чередой с периодами мира и благоденствия. Так, например, Россия помогла болгарам вернуть свою независимость, освободив от османского ига в конце XIX века. А уже в первой четверти XX Болгария приняла участие в судьбе соседней страны, приютив десятки тысяч солдат и офицеров Белой гвардии. Но всегда неизменными оставались наши главные духовные скрепы – общая православная вера и близкие языки. Обо всем этом вы узнаете, прочитав книгу. Также автор собрал в ней множество любопытных тайн и загадок из жизни известных болгар и россиян, в чьих судьбах отношения между нашими странами оставили заметный и яркий след.



Болгарские тайны слушать на видеосервисе Wink.