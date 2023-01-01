Болгарские тайны. От апостола Андрея до провидицы Ванги. Андрей Кудин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Болгарские тайны» Андрея Кудина – своеобразное погружение в историю Болгарии с опытным гидом-проводником. В роли последнего выступает сам автор, российский ученый, специалист в области истории религий, доктор теологии и автор многочисленных монографий и статей об экономическом и духовном развитии стран Азии и Европы. Чтобы путешествие было максимально увлекательным, писатель нашел любопытную форму рассказа об этой балканской стране через раскрытие ее многочисленных тайн, связанных не только с летописями и археологическими раскопками, но и с поиском кладов, следов внеземных цивилизаций и расследованием громких криминальных историй. Книга охватывает масштабный исторический период – со времен, когда болгарское государство еще не существовало, до наших дней. Издание рассчитано на широкую читательскую аудиторию.



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