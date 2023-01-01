Болгарские тайны. От Ахилла до Льва Толстого. Андрей Кудин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вторая книга из серии «Болгарские тайны» Андрея Кудина продолжает знакомить читателя с богатой и загадочной историей этой балканской страны. Читатель узнает о древних исчезнувших цивилизациях, погрузится в атмосферу дворцовых переворотов, завоевательных походов, интриг и войн. Страницы книги раскроют новые уникальные подробности об известных исторических личностях и событиях, воскресят в памяти незаслуженно забытые удивительные страницы прошлого. Историк, специалист в области истории религий, Андрей Кудин в увлекательной, легкой форме рассказывает о тайнах и загадках прекрасной Болгарии, обращаясь при этом к новейшим исследованиям историков, археологов и других ученых. Как и первый том, издание охватывает огромный исторический период – с практически доисторических времен до наших дней. «Болгарские тайны» ориентированы на самую широкую читательскую аудиторию.



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