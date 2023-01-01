Богиня. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Изо дня в день Николай Самойлов видел, как мимо его окон по двору проходит красивая женщина. Про себя Николай окрестил ее Богиней. Между тем, в доме Николая не утихали семейные ссоры на почве несхожести характеров. Жена Валентина во всем была склонна видеть неприглядную сторону, Николай же, наоборот, усматривал, прежде всего, позитив. По поводу женщины за окном супруги тоже поспорили. Валентина утверждала, что эта вечно улыбающаяся красотка разведена, ребенка подбросила матери, чтобы не мешал активным поискам нового мужа прямо на улице. Николай же предположил, что у «богини» счастливая семейная жизнь и оптимистичный, как у него, склад характера. Однажды, после очередной ссоры с женой, Николай догнал «богиню» на улице и познакомился. Вскоре знакомство переросло в тайный роман. Катя оказалась удивительно легким и душевным человеком. Она была замужем, у нее рос ребенок. Однако, вскоре Николай выяснил, что с мужем Катя в разводе, а ребенок постоянно находится в спортшколе в другом городе. Николай был счастлив со своей «богиней» и решился уйти из семьи. Счастливый период в отношениях Николая с Катей продлился недолго. Объявился бывший муж Кати и потребовал встреч с сыном. Оказалось, ребенок вовсе не в спортшколе, а у Катиных родственников. Катя прятала сына, чтобы отец не выкрал его. Кроме того, бывший муж обвинил Катю в распущенности, склонности к выпивке и неспособности воспитывать детей. В таких же мрачных красках высказалась о Кате Валентина после личной встречи. Николай же считал, что его «богиню» просто хотят очернить, пока сам не убедился, что многие обвинения имеют под собой основание… После скандала с подвыпившей Катей Николай снова вернулся к Валентине. Она извлекла урок и постаралась поменьше спорить с мужем. Однако семью это не спасло. Николай осознал, что они с Валентиной разные люди. А за любимую Катю надо бороться, надо ее поддерживать и помогать выходить из жизненного кризиса. Семейное счастье можно только построить, а не случайно найти на улице.



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