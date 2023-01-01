Богатый папа, бедный папа. Роберт Кийосаки (обзор). Том Батлер-Боудон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Богатый папа, бедный папа» в формате 10-минутного чтения: обзоры лучших книг, только самое важное и полезное. Роберт Кийосаки работал в «Standard Oil» на морских перевозках, торговым агентом в «Xerox», в 25 лет стал морским пехотинцем и отправился во Вьетнам пилотом вертолета. Он начал покупать и продавать квартиры и инвестировать в ценные бумаги, и в 1977 году успешно вывел на американский рынок сумки для серферов из нейлона и велкро. Его компания «Cashfl ow Technologies» продает обучающую продукцию для бизнеса по всему миру. ЦИТАТА: «Двое мужчин добились успеха в работе и всю жизнь упорно трудились. Оба имели значительный доход. Один из них всю жизнь бился за копейку, а другой стал одним из самых богатых людей на Гавайях. Один умер, оставив своей семье десятки миллионов долларов, деньги на благотворительность и построенную церковь, другой оставил неоплаченные счета».



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