Богатыри и витязи Русской земли. Былины в пересказе для детей. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Былины в пересказе русского ученого и журналиста XIX века Н. И. Надеждина просты для восприятия и понятны даже самым маленьким слушателям. При этом они сохранили дух и образы, поэтический колорит и богатство русской народной поэзии. Былины перенесут Вас во времена давно минувшие, в особый мир – мир витязей и богатырей, неслыханных геройских подвигов, сил могучих, не знающих удержу. Они научат любить Родину, откроют силу и недюжинный ум, доблесть и отвагу русского народа. В настоящее издание включены все былины, изучаемые в средней школе.



Богатыри и витязи Русской земли слушать на видеосервисе Wink.