Богатые тоже люди. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

32-летний бизнесмен Денис Васильев собирался жениться на Светлане, но его насторожило то, что Света все время требует у него деньги. Психоаналитик отметил, что кошелек Дениса всегда будет привлекать к нему повышенное внимание девушек, которые ищут богатого мужа. Вскоре Денис познакомился с Ольгой, воспитательницей детдома. Ольга пришла к нему попросить деньги для отправки детей в летний лагерь к морю. Одна встреча с Ольгой, вторая, третья. Денис понял, что влюбился в нее. Он объяснился со Светланой и попросил ее уйти. Но утром Светлана прибежала к нему в слезах и сообщила, что беременна от Дениса. Денису пришлось порвать с Ольгой, ради будущего ребенка. Но через некоторое время Денис случайно узнал, что Светлана соврала, она не беременна. Денис вымолил у Ольги прощение, женился и стал жить счастливо до тех пор, пока не понял, что Ольга продолжает заниматься благотворительностью и просить деньги не только у Дениса, но и у его знакомых–бизнесменов. Денис не смог с этим смириться, потребовал, чтобы Ольга бросила работу в детдоме и вела себя как жена обеспеченного человека. Ольга согласилась, но тайно от мужа продолжала помогать нуждающимся, когда Денис узнал об этом, он устроил жене скандал. Ольга попросила развод, объяснив, что не может себя переделать. Но Денис не смог жить без жены, он понял, что все его рассуждения о статусе и престиже бизнесмена ничто в сравнении с любовью к Ольге.



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