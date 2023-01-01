Богатство, война и мудрость. Бартон Биггс. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Когда случается глобальный кризис, первое, что нам хочется сохранить — жизнь. Второе — средства, чтобы эту жизнь продолжать в каких-то более-менее приемлемых условиях. И тут возникает вопрос: как в тяжелые времена сохранить свои сбережения или хотя бы их часть, как удержаться на плаву, когда р�ушатся целые экономики и рынки? Профессиональный инвестор, экономист и историк Бартон Биггс проанализировал, как ведут себя разные активы во время войны. Для этого он обратился к опыту военной Европы 1940-х и изучил поведение активов и рынков в разных странах. Его бесценные для нашего сложного выводы — в саммари.





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