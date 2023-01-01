WinkАудиокнигиБогатство семьи. Как сохранить в семье человеческий, интеллектуальный и финансовый капиталы. Джеймс Хьюз-младший
Богатство семьи. Как сохранить в семье человеческий, интеллектуальный и финансовый капиталы. Джеймс Хьюз-младший (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература484 мин16+
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О книге
Джеймс Хьюз излагает принципы управления семьей и семейным капиталом и дает практические советы. Он предлагает оригинальную стратегию сохранения и приумножения человеческих, интеллектуальных и финансовых активов семьи, используя в своих рекомендациях элементы психологии, антропологии, поли�тической истории, философии, экономической теории и права. Идеи Хьюза взяты на вооружение многими семьями, консультантами, учеными и практиками – и все они подтвердили ценность разработанных автором принципов и методов. Книга предназначена для юристов, экономистов, семейных консультантов, а также всех, кто интересуется проблемой сохранения семейных активов.
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