Богатство семьи. Как сохранить в семье человеческий, интеллектуальный и финансовые капиталы. Джеймс Хьюз-младший. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
«Каждое четвертое поколение носит деревянные башмаки» — говорят ирландцы. И эта поговорка очень точна — состоятельные семьи в мире беднеют в среднем за три поколения. Неужели ничего нельзя сделать?
Семейный юрист и исследователь феномена семейного богатства Джеймс Хьюз уверен, что можно. В книге «Богатство семьи. Как сохранить в семье человеческий, интеллектуальный и финансовый капиталы» он подробно разбирает все семь причин, которые мешают семьям сохранить и преумножить богатство.
Послушайте аудиосаммари — и вы разберетесь, из чего состоит внутрисемейное богатство и как создать систему внутрисемейного управления, которая поможет обеспечить безбедное будущее себе, детям, внукам и правнукам.
Богатство семьи слушать на видеосервисе Wink.