Богатство. Часть II «Камчатка-любовь моя». Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Валентина Пикуля часто сравнивали с Александром Дюма, но, в отличие от автора «Трех мушкетеров», Пикуль скрупулезно исследовал истории, опираясь на подлинные исторические документы того времени, о котором писал. Власти не любили Пикуля за его «неправильный патриотизм». В те годы принято было считать, что все хорошее в истории России началось после революции 1917 года, а тем, что было прежде, гордиться нельзя и незачем. И более того – русского народа нет, есть советский народ, совершенно новый этнос, жаждущий избавиться от гнета позорного прошлого. А Пикуль воспевал былое величие Российской империи, что ужасно раздражало «вышестоящие инстанции». Во второй части романа «Богатство» нас ждет продолжение рассказа о героической обороне Камчатки ополченцами под предводительством бывшего гвардейского офицера Александра Исполатова и казачьего урядника Михаила Сотенного.



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