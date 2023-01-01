Богатство. Часть I «Расточители». Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

За годы работы Валентин Пикуль создал более тридцати романов, повестей и множество рассказов и миниатюр. Еще в середине 60-х годов писатель начал создавать свой уникальный исторический архив. Чтобы как-то упорядочить почерпнутую из книг информацию, он на каждого исторического деятеля заводил собственную карточку, в которой отмечал основные вехи его жизни, а также перечислял источники, где об этом человеке можно было почитать подробнее. Пикуль не начинал писать до тех пор, пока не узнавал о своих персонажах все. Роман «Богатство» был создан писателем в 1977 году и повествует об обороне Камчатского полуострова в годы Русско-японской войны.



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