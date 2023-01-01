Богадельня. Книга 1. Генри Олди (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет первую аудиокнигу популярной фантастической серии Г.Л. Олди – «Легенды древнего Хенинга» – «Богадельня. Книга первая». Бывший фармациус-отравитель при дворе Фернандо Кастильского становится ревностным монахом. Смешной подросток из села Запруды – сперва бродягой, а потом и наследником короны. Дочь Гаммельнской Пророчицы – талисманом хенингского Дна. Влиятельная Гильдия Душегубов творит Обряды, без которых плохо придется сильным мира сего. Благородные рыцари безоружны, зато простолюдины вооружены до зубов, согласно казенным предписаниям. И, этаж за этажом, воздвигается новый Столп Вавилонский, взамен разрушенного однажды. А все потому, что иранский врач Бурзой, прозванный Змеиным Царем, шесть веков назад решил изменить мир к лучшему… ©



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