Бог его отцов. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В издание вошел знаменитый сборник рассказов «Бог его отцов» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916). Он знакомит читателей с индейской культурой, ее традиционными понятиями чести и долга. Важное место в этих рассказах отведено женскому характеру, сложному и порой противоре�чивому.



Бог его отцов слушать на видеосервисе Wink.