WinkАудиокнигиБо�г его отцов. Джек Лондон
Бог его отцов. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения, Классика463 мин12+
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Сюжет
В издание вошел знаменитый сборник рассказов «Бог его отцов» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916). Он знакомит читателей с индейской культурой, ее традиционными понятиями чести и долга. Важное место в этих рассказах отведено женскому характеру, сложному и порой противоре�чивому.
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