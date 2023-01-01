Бочка но-шпы и ложка яда. Татьяна Полякова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Гости съезжались на дачу… А точнее, в загородный дом вдовы Ларисы Артемьевой. Но – увы! – далеко не все из них благополучно уехали оттуда. Один утонул, другую сбила машина, еще один неудачно упал и разбился. Вдобавок кто-то придушил престарелую тетушку и отравил падчерицу Ларисы. Есть от чего забеспокоиться, тем более у Ларисы имеются основания считать, что главной мишенью убийцы является она – молодая, красивая и богатая. Кто же этот неумолимый преследователь – подруга-завистница, пасынок, первая жена покойного мужа или один из гостей – мужчина с изуродованным шрамами лицом? И тут Лариса находит упаковку лекарства, которая, похоже, прольет свет на эти многочисленные вопросы…



Бочка но-шпы и ложка яда слушать на видеосервисе Wink.