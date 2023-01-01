Блудный сын. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Ярослав бросает строительный институт, потому что решил поступать в театральный. Родители категорически против – они мечтают, что сын станет строителем, как и отец. Неожиданно Ярослав узнает, что Ольга – не его настоящая мать. Отец рассказывает ему о том, что в молодости у него был роман с известной актрисой Сюзанной Сахновской. Она родила от него ребенка и оставила с малышом на руках. Ярослав уходит из дома и едет в другой город, чтобы познакомиться со своей родной матерью. Сюзанна, приняв его за поклонника, сама приводит Ярослава в к себе в гримерку. Ярослав признается ей, что он – ее сын. После спектакля, Сюзанна ведет его ужинать в ресторан, обещает устроить в театральный институт. Она искренне рада появлению сына, но легко забывает о нем и бросает его за столиком в ресторане одного и без денег, даже не оставив номера своего телефона. Наблюдая за тем, как Сюзанна унижается перед знакомым режиссером, выпрашивая роль, Ярослав неожиданно понимает, что, несмотря на внешнее легкомыслие, она – одинокая и несчастная женщина. Разочарованный и подавленный, Ярослав возвращается к родителям. Видя, как отец и Ольга беспокоились за него, он понимает, что его настоящая семья здесь. Ярослав восстанавливается в институте и мирится с родителями.



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