Блудная дочь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Блудная дочь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Блудная дочь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Пенсионерка Елена Сергеевна Пономарева всё своё время посвящает внуку – второкласснику Серёже. Она воспитывала его одна, потому что пять лет назад, после развода, ее дочь Марина уехала из родного города. Неожиданно Марина приезжает и говорит, что хочет забрать Серёжу с собой. Это кажется Елене Сергеевне настоящей трагедией, и она пытается уговорить дочь остаться, тем более, что Сережа отвык от матери и воспринимает Марину в штыки. Постепенно Марине удается расположить к себе сына, и Елена Сергеевна начинает ревновать к ней Сережу. Встреча с бывшим одноклассником, предпринимателем Родионом Поповым, меняет планы Марины: у Родиона есть связи в местной сфере услуг и возможность выгодной аренды, а это даёт Марине надежду на воплощение в жизнь ее мечты открыть собственное кафе. Но для старта нужен капитал. Марина, рассудив, что Елена Сергеевна будет рада, если дочь начнет свой бизнес и останется в родном городе, обращается к ней за финансовой помощью. Но Елена Сергеевна не готова отдать Марине свои сбережения. Марина обижается на мать и вместе с сыном уходит из дома, чтобы жить отдельно. Постепенно Елена Сергеевна понимает, что всегда недооценивала дочь.

Блудная дочь слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг