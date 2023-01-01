Блудная дочь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Пенсионерка Елена Сергеевна Пономарева всё своё время посвящает внуку – второкласснику Серёже. Она воспитывала его одна, потому что пять лет назад, после развода, ее дочь Марина уехала из родного города. Неожиданно Марина приезжает и говорит, что хочет забрать Серёжу с собой. Это кажется Елене Сергеевне настоящей трагедией, и она пытается уговорить дочь остаться, тем более, что Сережа отвык от матери и воспринимает Марину в штыки. Постепенно Марине удается расположить к себе сына, и Елена Сергеевна начинает ревновать к ней Сережу. Встреча с бывшим одноклассником, предпринимателем Родионом Поповым, меняет планы Марины: у Родиона есть связи в местной сфере услуг и возможность выгодной аренды, а это даёт Марине надежду на воплощение в жизнь ее мечты открыть собственное кафе. Но для старта нужен капитал. Марина, рассудив, что Елена Сергеевна будет рада, если дочь начнет свой бизнес и останется в родном городе, обращается к ней за финансовой помощью. Но Елена Сергеевна не готова отдать Марине свои сбережения. Марина обижается на мать и вместе с сыном уходит из дома, чтобы жить отдельно. Постепенно Елена Сергеевна понимает, что всегда недооценивала дочь.



Блудная дочь слушать на видеосервисе Wink.