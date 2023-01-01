WinkАудиокнигиБлокчейн: Как это работает и что ждет нас завтра. Артем Генкин,Алексей Михеев
Блокчейн: Как это работает и что ждет нас завтра. Артем Генкин,Алексей Михеев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес1152 мин12+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Авторы на мировых и российских примерах рассуждают, как и почему технология блокчейн всего за несколько лет овладела умами миллионов, вызвала настоящий криптовалютный бум на рынке, и привлекла многомиллиардные инвестиции в новую индустрию. В книге дается анализ применения блокчейна в финан�совой индустрии, госсекторе и других отраслях. Рассматриваются ведущие мировые и российские блокчейн-стартапы. Изучается практика ICO. Отдельные главы посвящены вопросам государственного регулирования и перспективам блокчейн-технологий.
Блокчейн: Как это работает и что ждет нас завтра слушать на видеосервисе Wink.