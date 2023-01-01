Блокчейн. Александр Цихилов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Большая часть информации, представленная на сегодняшний день по блокчейн, страдает отрывочностью, однобокостью или сложностью терминологии. Перед вами – первое систематизированное изложение темы блокчейн на русском языке, в котором автор технологически сложные концепции объясняет понятным языком. Помимо истории возникновения и описания технологии, в этой аудиокниге рассмотрены наиболее популярные проекты, реализованные на блокчейн, уже существующее и потенциальное применение в различных отраслях, а также проблематика взаимоотношений блокчейн-проектов и государств. Наконец, автор подробно разбирает самые востребованные и популярные темы – инвестиции в криптоактивы, связанные с ними риски и перспективы развития блокчейн. Эта аудиокнига для широкого круга читателей. Она будет интересна как техническим специалистам, так и аудитории, далекой от финансовых и IT-технологий.



Блокчейн слушать на видеосервисе Wink.