Близнецы Освенцима. Правдивая история близнецов доктора Менгеле. Ева Мозес Кор
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Близнецы Освенцима. Правдивая история близнецов доктора Менгеле. Ева Мозес Кор

Близнецы Освенцима. Правдивая история близнецов доктора Менгеле. Ева Мозес Кор (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Нон-фикшн220 мин16+

Сюжет

Летом 1944 г. Ева Мозес Кор и ее семья прибыли в Освенцим. Ее родители и две старших сестры были отправлены в газовые камеры, а Ева и ее близнец Мириам были переданы в руки человеку, который стал известен как Ангел Смерти, – доктору Йозефу Менгеле. Им было 10 лет. Это удивительная и вдохновляющая история о выносливости и жажде жизни перед лицом поистине всесильного зла, история о силе человеческого духа и способности прощать. Ева приняла замечательное решение – публично простить нацистов. Она основала музей Холокоста и образовательный центр CANDLES в Индиане, где читала лекции об истории Холокоста, учила прощению, искоренению ненависти и предрассудков в мире.

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