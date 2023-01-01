Близкие люди. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Близкие люди. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Близкие люди. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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О книге

Марина Чигиркина пришла навестить заболевшую подругу Дашу Сигаеву. Но Дарья вела себя крайне агрессивно. Марина не знала, в чем она виновата перед подругой. Позже Дарья призналась Марине, что ждет ребенка, а ее любовник женат и бросил Дашу, узнав о беременности. Марина убеждала подругу, что не стоит избавляться от ребенка. Рассказывала о счастье материнства, пугала возможными последствиями аборта. Но, случайно прослушав автоответчик подруги, Марина узнала, что любовник Даши – ее отец. Марина боялась, что не сдержится, и всё расскажет матери. Но и промолчать – значит соврать! О предательстве родного отца, которого всегда считала самым близким человеком, Марина рассказала психоаналитику

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Жанр
Культура и искусство, Психология

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