Близкие люди. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Марина Чигиркина пришла навестить заболевшую подругу Дашу Сигаеву. Но Дарья вела себя крайне агрессивно. Марина не знала, в чем она виновата перед подругой. Позже Дарья призналась Марине, что ждет ребенка, а ее любовник женат и бросил Дашу, узнав о беременности. Марина убеждала подругу, что не стоит избавляться от ребенка. Рассказывала о счастье материнства, пугала возможными последствиями аборта. Но, случайно прослушав автоответчик подруги, Марина узнала, что любовник Даши – ее отец. Марина боялась, что не сдержится, и всё расскажет матери. Но и промолчать – значит соврать! О предательстве родного отца, которого всегда считала самым близким человеком, Марина рассказала психоаналитику



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