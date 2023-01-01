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Блейз (сборник). Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы, Зарубежная литература632 мин16+
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Сюжет
Скромный ученик знаменитого преступника – или герой, способный довести дело своего учителя до подлинной гениальности? После смерти знаменитого преступника Джорджа Рэкли его ученик Блейз решает в одиночку осуществить задуманный Рэкли план – похищение ребенка из семьи миллионеров. Теперь Б�лейз, держа маленького Джо в заложниках, скрывается в лесах штата Мэн… а полиция все ближе. И «преступление века» превращается в настоящую гонку со временем. В сборник также включен рассказ «Память», послуживший основой для романа «Дьюма-Ки».
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