Блейз (сборник). Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Скромный ученик знаменитого преступника – или герой, способный довести дело своего учителя до подлинной гениальности? После смерти знаменитого преступника Джорджа Рэкли его ученик Блейз решает в одиночку осуществить задуманный Рэкли план – похищение ребенка из семьи миллионеров. Теперь Б�лейз, держа маленького Джо в заложниках, скрывается в лесах штата Мэн… а полиция все ближе. И «преступление века» превращается в настоящую гонку со временем. В сборник также включен рассказ «Память», послуживший основой для романа «Дьюма-Ки».



Блейз (сборник) слушать на видеосервисе Wink.