Блестящее зло. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Муж владелицы небольшого агентства недвижимости Арины Барсуковой Игорь внезапно заявил, что хочет с ней развестись. Он решил в тот же день забрать вещи и переехать к маме. Арина была в шоке, ничто не предвещало беды, еще вчера они с мужем ходили в ресторан. Арина надеялась, что муж объяснит свой поступок, но он не отвечал на звонки и уклонялся от встреч. Секретарша Арины Лариса предложила ей обратиться к гадалке. Вскоре Лариса привела к ней Клавдию Павловну. Та сказала Арине, что в доме недоброжелатель оставил «блестящее зло». Арина обследовала квартиру и нашла… булавку, воткнутую в стену. Отныне Арина начала верить каждому слову Клавдии Павловны. Гадалка принесла ей особую бумагу, Арина написала письмо мужу, на следующий день Игорь позвонил жене. Супруги помирились, но муж потребовал, чтобы Арина продала свое агентство. По его словам, ему нужна была жена, а не женщина, у которой нет времени на мужа. Арина долго думала, даже к гадалке обратилась, и Клавдия Павловна указала, что карты отказываются отвечать на этот вопрос, Арина должна сама принять решение. Арина не хотела потерять мужа. Она подписала доверенность на Игоря, отныне он занимался продажей агентства. Вскоре дела были улажены. Арина собирала вещи, чтобы отправиться с Игорем на юг, но муж не вернулся домой. Арина вызвала гадалку, которая рассказала ей, наконец, про аферу, которую придумали Игорь и Лариса. Клавдия Павловна оказалась родственницей Ларисы. Некоторое время назад Лариса сообщила ей, что беременна, и отец ребенка хотел бы жениться на Ларисе, но «злая жена» не отдаст Игорю фирму, «которую он создал». Сочувствуя, Клавдия Павловна согласилась сыграть роль гадалки, но вскоре поняла, что ею манипулируют. Арина прогнала гадалку. Спустя время, Игорь вернулся к жене, оказалось, что Ларисе он не нужен. Бывшая секретарша Арины не была беременна и хотела только одного – заполучить агентство. Арина не приняла мужа, но помирилась и подружилась с Клавдией Павловной.



Блестящее зло слушать на видеосервисе Wink.